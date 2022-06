Koho uvidíme v další sérii o Ivetě Bartošové (✝48)? Režisér prozradil pikantní podrobnosti

Režisér minisérie Iveta Michal Samir Michaela Feuereislová

"Měl jsem radost, že se měsíc nemluvilo o ničem jiném, než byly první tři díly Ivety. Pak jsem si udělal takový závěr, že reakce diváků jsou v podstatě stejné jako na Ivetu Bartošovou samotnou. Ti, kteří k tomu přistupovali s předsudky, tak si je potvrdili, ti, kdo měli to napojení, nemyslím jen na ni jako na zpěvačku, ale celkově na ten svět, ti to přijali," zhodnotil. "Ale to, že na podzim točíme druhou sérii, je jednoznačný ukazatel toho, že to funguje," míní Samir.

Další tři díly by se měly odehrávat v 90. letech a skončí narozením zpěvaččina syna Artura. Tím pádem se vedle Anny Fialové v roli zpěvačky bude opět objevovat Ladislav Štaidl v podání Ondřeje Gregora Brzobohatého (39). Které známé tváře se ale objeví dál?

"Další osobnosti, které Ivetu v tu dobu provázely. Ještě to nemáme na papíře, ale nevyhneme se ničemu složitému, protože 90. léta pro ni byla doslova zlomová," pokračoval režisér.

"Jména říct nemůžu, ale naznačím, že Ladislav Štaidl bydlel v Jevanech, kde měl velmi slavného souseda a bydlel tam ještě další známý člověk," svěřil a poté, co jsme tipli, že by mohlo jít o hudebního skladatele Karla Svobodu (✝68), který Ivetu angažoval do muzikálu Dracula, a Daniela Hůlku (54), který v něm také účinkoval, nevyvrátil nám to.

Zda se bude natáčet i třetí minisérie, kde by se mohla objevit třeba i svatba s Jiřím Pomejem (✝54), je zatím ve hře. ■