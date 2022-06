Půl roku poté, co ve 38. týdnu porodila mrtvé miminko, další rána: Hvězda populární reality show znovu potratila

Maya Vander Profimedia.cz

„Měla jsem šílený týden,“ ozvala se fanouškům na sociální síti u fotky spícího syna. „V 10. týdnu jsem potratila...poté, co se mi narodilo mrtvé miminko...ale moje děti a manžel jsou absolutním požehnáním. Mám velké štěstí, že jsem jejich matkou,“ nechala se slyšet.

Je to teprve půl roku, co Maya oznámila devastující zprávu, že ve 38. týdnu těhotenství její dítě zemřelo. „Vždycky jsem o tom slýchala, ale nikdy by mě nenapadlo, že i já budu součástí statistik. Místo abych si domů přivezla miminko, přijela jsem se vzpomínkovou krabicí. Nikomu bych to nepřála. Co měla být běžná kontrola, se změnilo v noční můru,“ oznámila loni v listopadu.

Maya dokumentuje svá těhotenství i v úspěšné netflixové show, a tak věděla, že musí s pravdou ven, než se jí lidé začnou vyptávat. Chlapečkovi dali s manželem jméno Mason a rozloučili se s ním dřív, než ho vůbec na světě stihli přivítat.

Makléřka původem z Izraele hovoří otevřeně o problémech s početím, třetí těhotenství oznámila v červenci loňského roku. Minulý týden se sledujícím svěřila, že pro miminko stále truchlí, a aby se se ztrátou lépe vyrovnala, snažili se s manželem znovu otěhotnět.

„Každý to nese jinak. Já se snažím hlavně zabavit. Zdravé rozptýlení mě drží při životě,“ prozradila k věci. Nezbývá než doufat, že bude televizní hvězda v pořádku a její zbožné přání se jí přeci jenom vyplní. ■