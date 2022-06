Dva roky před šedesátkou se ukázala v bikinách: Michaela Dolinová upravila stravování a má velikost 36

Michaela Dolinová Super.cz

Figuru si hlídá už kvůli vystupování. "Tělo je můj výrobní prostředek a nechci na jevišti v odvážnějších šatech řešit, jestli zatahovat břicho. Posledních pár měsíců jsem navíc vynechala přílohy, takže jsem shodila nějaká tři kila. Teď před létem se to hodí," usmívala se Dolinová, která na zdravou výživu dbala vždycky a s věkem je ještě striktnější.

"Bez příloh a pečiva to jde úplně v pohodě. Chleba je prázdná energie, jím hodně maso, zeleninu, sýry. Zabalím si jídlo s sebou do krabičky, myslím na to, co budu jíst celý den, abych měla stravu pestrou a vyváženou," prozradila. ■