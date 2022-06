Televizní moderátor otevřeně: Než přišel na to, že se mu muži líbí víc než ženy, stihl se oženit a zplodit syna

Jaroslav Brousil Super.cz

"Chvilku mi trvalo, než jsem si udělal ve své orientaci jasno. Do nějakých jednadvaceti nebo dvaadvaceti jsem myslel, že jsem na holky. Oženil jsem se, narodil se mi syn a poměrně po krátké době jsem se rozvedl. Ale nebylo to kvůli orientaci, zkrátka nám to neklapalo. Ale ten čas, kdy jsem byl sám, jsem využil k tomu, abych si v tom udělal jasno," řekl Super.cz Brousil, který v našem videu vypráví i podrobnosti, které prý ani jeho exmanželka doposud netuší.

Zajímalo nás i to, jak se s tím, že má táta v životě "strýčky", vyrovnal jeho syn, kterému bude třináct let. "Přišel na to docela brzy, bylo mu pět, když nás viděl, jak jsme se s mým tehdejším partnerem políbili. Myslím, že to docela rychle pochopil," uzavřel Jarda. ■