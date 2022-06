Dovolená jako u moře s výhledem na hory? Náš tip vás překvapí!

Všichni sníme o letních prázdninách s lenošením u vody, ale zároveň milujeme výlety do přírody a do hor, ve kterých se můžeme alespoň trochu ochladit. Vybrali jsme proto překvapivý tip na dovolenou, která by vás možná nenapadla. Nechte se inspirovat.

Tatralandia Foto: Tatry mountain resorts

O nás Češích je známo, že milujeme turistiku, při které zajdeme na dobré pivo, ale stejně tak se rádi natáhneme u vody a relaxujeme. Možná ne každého napadne, že vše na jednom místě máme hned kousek za hranicemi. Slovensko a jeho Tatry. Nuda, říkáte si? Zkusíme vás přesvědčit o opaku. Mimochodem, napadlo by Vás v Tatrách hledat vodní svět se 14 bazény a 22 tobogány? Pojďme se podívat na pár tipů. Vysoké Tatry Nepřehlédnutelná krása Vysokých Tater a nezapomenutelné panoramatické výhledy čekají na všechny, kteří si chtějí užít aktivní odpočinek a turistické výlety. Stačí se pohodlně vyvést lanovkou na Skalnaté Pleso nebo až na vrchol Lomnického štítu, a budete o 2634 metrů blíže ke hvězdám. Nebo se zamilujte do romantické plavby ve čluncích na Štrbském Plese. Vysoké Tatry FOTO: Tatry mountain resorts Vodní park Bešeňová Nakombinujte si relaxační dovolenou v Bešeňové podle toho, co máte rádi – 22 bazénů, wellness Harmonie s denními rituály a peelingy, relaxační či thajské masáže a metličkové procedury. Pokud to spojíte s blahodárnými účinky geotermální vody, s plaváním v bazénu s vlnami a sportem v bazénech s čirou vodou, plnohodnotný pobyt ve vodním parku dokonale zrevitalizuje vaše tělo i mysl. Užijete si slunce, pohodu, vodu a s dětmi se zabavte na raftingu, tobogánování či denními workshopy. Vše, co potřebujete k dokonalému odpočinku a resortnímu pobytu na jednom místě v Termálním srdci Liptova. Vodní park Bešeňová FOTO: Tatry mountain resorts Užijete si slunce, vodu a pohodu sami nebo s dětmi

Tatry mountain resorts Rodinný úlet v tropickém ráji Tatralandia Jediné místo na Liptově, kde stále vládnou tropické teploty až 30 ° C, v létě i zimě. Čeká vás exotika a zábava na tobogánech i v bazénech. V Tatralandii zažijete dobrodružství s celou rodinou, pohádkovou dovolenou s nabitým programem. Každý si najde to své a užije si relax ve 14 bazénech s mořskou, čirou nebo termální vodou, vyzkouší si surfování na vlně nebo spouštění na 22 tobogánech a skluzavkách. A díky dvoudenním vstupům si můžete užít Tatralandii i Bešeňovou za nejlepší ceny. Tatralandia FOTO: Tatry mountain resorts Inspirovali jsme vás? Tatry toho nabízí mnohem víc a přitom jen 6 hodin jízdy z Prahy. Ať už zvažujete prodloužený víkend, nebo delší dovolenou. Vyrazte za horami, vodou, odpočinkem i dobrodružstvím, nebudete litovat. ■