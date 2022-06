Karel Heřmánek mladší se snaží dodržet slovo. Co před pár měsíci veřejně slíbil?

Karel Heřmánek mladší Super.cz

Principál Divadla Bez zábradlí Karel Heřmánek mladší (33) patří k těm, u kterých se lockdown podepsal na váze. Před třemi měsíci během rozhovoru pro Super.cz slíbil, že na sobě začne poctivě makat. Dodržel slovo? „Je fakt, že teď jsem po dlouhý době začal nějak pravidelněji cvičit, tak to jsem rád, ale nevím, jak dlouho mi to vydrží,“ přiznal upřímně.

„Snažím se dvakrát, třikrát do týdne jít do fitka, ale není to tak, že bych to držel úplně super pravidelně. Mám povinnosti, mám divadlo a když to kombinuji s dalšími pracovními povinnostmi, tak se to moc nedá,“ doplnil Karel pro Super.cz.

Se svou ženou, herečkou Nikol Kouklovou (32) zatím žádnou letní dovolenou neplánují, nechají tomu volný průběh: „Když nás to náhodou popadne, tak vyjedeme ze dne na den, z týdne na týden, v tuto chvíli se rodí nějaké nápady, ale nemáme zatím nic nefiktivního.“ Prozradil herec.



Když Karel není zrovna na jevišti, hlavu si nejvíce pročistí dlouhými procházkami se psem. Nejčastěji ho můžete potkat na procházce v Prokopském údolí. ■