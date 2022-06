Hvězda Ulice otevřeně: Kdyby byl můj manžel gay, nevadilo by mi to

Martina Randová Super.cz

„Já bych byla tolerantní manželka. To ne, že bych si teď chtěla vzít všechny gaye na světě, ale kdyby se to provařilo a muž by mi řekl, že bude i tak se mnou a bude šťastný se mnou i se svým partnerem, a když by mě neopustil jako člověk, tak by mi to nevadilo,“ svěřila se Super.cz herečka, známá z Ordinace a později také Ulice.

Martina žije se svojí maminkou a pejskem. Všichni už mají společný plán na červenec. Užijí si volno a vyrazí za svými příbuznými. „Pojedeme do Tachova, za mými praneteřemi a za mojí ségrou a za celou rodinou, tak to bude krásný,“ těší se.

Mužem jejího pracovního života je Martin Zounar (55). Herci se často smějí tomu, že jsou stále spolu. A co Martina Randová říká na tvrzení, že je s kolegou Zounarem častěji než jeho manželka? „Je to tak. Když to lidem spolu sedí a mají se rádi, tak si myslím, že je v pořádku, že spolu pracují,“ dodala s úsměvem. ■