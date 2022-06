Po čase změnila image a vyplatilo se: Anička Slováčková v novém účesu s ofinou neuvěřitelně prokoukla

Anna Slováčková Michaela Feuereislová

Vysněná změna image. Do té se nedávno konečně mohla pustit Anička Slováčková (26). Herečka a zpěvačka nemohla s účesem experimentovat více než půl roku, a to kvůli své roli zdravotní sestřičky Radky v Ordinaci v růžové zahradě.

Ke kadeřníkovi se nakonec i ona dostala a domů se vrátila se změnou. A nutno říct, že se dobře rozhodla. „Užívám si tuhle změnu a myslím, že v ní nějaký čas zůstanu. My holky často měníme svůj vzhled po rozchodu nebo nějakým jiným zlomu v životě. Asi je to pro nás tak nějak terapeurický. Ono i to samotný sezení v kadeřnickém křesle je samo o sobě terapie,“ svěřila se Slováčková.

S ofinou, kterou si nechala ostříhat, se objevila na koncertě kolegy a kamaráda Milana Peroutky a vypadala fantasticky. „Anička je moje skvělá kamarádka, na koncertě tedy nemohla chybět. Zazpívali jsme chystaný podzimní duet Tanči se mnou,“ svěřil se zpěvák Super.cz na koncertě v Malostranské besedě. ■