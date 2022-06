Takhle tráví horké letní dny doma na zahradě: Gábina Partyšová vystavila postavičku v plavkách slunci

Gabriela Partyšová Foto: se svolením G. Partyšové

Moderátorka Gabriela Partyšová (44) má na periferii Prahy hotovou oázu klidu. Vůbec by tak nemusela jezdit na dovolenou do zahraničí a mohla by si užívat pouze krásný dům s bazénem, kurtem a parkovou zahradou. I tak se rozhodla zabalit kufry a letošní léto procestovat.