Krásná neteř Lukáše Vaculíka si udržuje postavu modelky. Herečku ted čeká velká pracovní výzva

Šárka Vaculíková Super.cz

Aktuálně má Šárka práce nad hlavu, točí druhou řadu divácky úspěšného seriálu Osada a připravuje se na velký milník v její herecké kariéře. Čeká ji totiž one woman show, kterou si napsala sama pro sebe a také se sama režíruje: „Je to představení tady v Divadle Metro s názvem Milena má problém. Mám k herectví ještě vystudovanou autorskou tvorbu, tak mi k tomu dopomohly studia.“

Do té doby si ještě s přítelem stačí odpočinout u moře. Letos se ale rozhodli, že nic plánovat nebudou. Zkusí vyrazit ze dne na den na nějaký last minute: „Poprvé s přítelem zažijeme takové dobrodružství, takže jsem zvědavá, co nám osud připraví,“ těší se Šárka Vaculíková.

Neteři Lukáše Vaculíka (60) se tak daří na všech frontách. Jak ji slavný strýček ovlivnil v kariéře? To se dozvíte ve video rozhovoru. ■