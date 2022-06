Pane jo! Korpulentní zpěvačka bodující v hitparádách sebevědomě pózovala v prádélku

Lizzo na nové sérii selfíček Foto: Instagram Lizzo

Jestli se dá o nějaké ženě říct, že je naprosto v pohodě s tím, co jí příroda nadělila, je to rozhodně zpěvačka Lizzo. Čtyřiatřicetiletá rodačka z Detroitu je ikonou v pozitivním smýšlení o vlastním těle a pro mnohé se v tomto ohledu stala vzorem. Rapperka kašle na hatery a při focení v prádle nebo plavkách překypuje sebevědomím. Nejinak tomu je i na poslední sérii selfíček, která v úterý sdílela se svými sledujícími na Instagramu, jichž je už 12,6 milionu.

Umělkyně, která momentálně boduje v hitparádách svým hitem About Damn Time, je veganka a rovněž je věřící, což se odráží v mnoha jejích textech písní. Zároveň je ale otevřená v otázkách sexuality a líbí se jí jak muži, tak ženy. I proto má silnou podporu v LGBT komunitě a rovněž své fanoušky nazývá ‚Lizzbians‘.

V soukromém životě začala být začátkem června spojována s komikem Mykem Wrightem, s nímž se poprvé objevila na červeném koberci během premiéry její nové reality série s názvem Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls. Ve skutečnosti se ale znají již od roku 2016. ■