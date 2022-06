Na tuhle super fit babičku (63) letí dokonce i náctiletí: Divíte se jim?

Lesley Maxwell Profimedia.cz

Obdivují ji dokonce i velmi mladí muži, mnohdy i náctiletí. Pro Lesley to není žádná novinka, vždycky prý přitahovala mladší muže a měla mladší partnery. Včetně jejího exmanžela, který je o 13 let mladší než ona.

„Těm, co mě oslovují, je i okolo 18, což mi přijde vtipné. Beru to jako kompliment a je skvělé, že mě vůbec sledují. Samozřejmě, že si cením mužských sledujících. Muži jsou kořením života a nemyslím si, že se to s věkem nějak mění,“ nechala se slyšet.

Lesley propadla fitness teprve před 13 lety, když se snažila vyrovnat s rozvodem. Od té doby ji ve fitku najdete minimálně pětkrát do týdne a na kontě má na 30 ocenění z oblasti fitness.

Vyrýsovanými svaly se může pyšnit nejen díky silovým tréninkům, ale také zdravé stravě. Hlídá si dostatečný přísun proteinu, nepřejídá se a vyhýbá se alkoholu. Výsledkem jejího snažení se pokochejte v galerii. ■