Dělá všechno to, o čem jsem kdy snila: Heidi Klum vyrostla konkurence. Její dcera (18) je překrásná

Leni Klum Profimedia.cz

„Je to šílené, hlavně to, že dělá všechno to, o čem jsem kdy snila. Dior, Michael Kors, Dolce&Gabbana... říkám si ‚wow‘ a jsem za ni nesmírně šťastná. Je teď na obláčku,“ řekla Heidi pro Access Hollywood. Také prozradila, že se její dcera dostala na vysokou školu, kam chtěla, z čehož má samozřejmě také velkou radost. „Když je šťastné vaše dítě, je to ta nejdůležitější věc,“ dodala modelka.

Asi nikoho nepřekvapí, že největší podporovatelkou a fanynkou Leni je právě její matka. Vychovávala ji sama, vztah s podnikatelem Flaviem Briatorem se rozpadl ještě před narozením dívky.

Později Leni adoptoval zpěvák Seal, který byl manželem Heidi v letech 2005-2014. Do manželství se narodili ještě synové Henry a Johan a dcera Lou. ■