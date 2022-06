Česká Barbie předvedla vysportovanou figuru a obří hrudník: Nenapadlo by vás, že poslední měsíce řešila výkyvy váhy

Gabriel Jiráčková Foto: se svolením G. Jiráčkové

„Problém se štítnou žlázou mám již od dětství, je to bohužel onemocnění celoživotní a člověk se s ním musí naučit žít. Především však bylo důležité pochopit své tělo a vypozorovat na něm, jak na onemocnění a poté na léčbu reaguje. Právě ta nerovnováha hormonů, kterou tato nemoc způsobuje, má za následek výkyvy váhy a změnu při ukládání tuku,“ svěřila se Super.cz česká Barbie, která poslední dobou nebyla na sociálních sítích příliš aktivní a sexy fotky byste u ní jen pohledali.

„Váha se mi začala v podstatě ze dne na den zvedat. A to i přes to, že jsem byla dlouhodobě v kalorickém deficitu, jedla nutričně správně, téměř každý den makala ve fitku a měla i pravidelné taneční lekce se svým choreografem,“ prozradila česká Barbie, která se dlouhodobě věnuje zdravému životnímu stylu.

„Naštěstí se však dlouhodobě kromě hudby a estetické medicíny zabývám i muzikoterapií, a především výzkumem léčby post-traumatických syndromů, s čímž souvisí mj. i zdravý životní styl. Díky tomu tak o svém vlastním těle už vím opravdu dost. Každému bych to doporučila, ať si systematicky zjišťuje, co jeho zdraví prospívá, a co naopak škodí,“ prozradila Jiráčková.

Už před lety si prošla komplexním vyšetřením. „Nechala jsem si zjistit potravinové intolerance a alergie, které mi paní doktorka z kliniky ještě i zasadila do souvislostí s událostmi z mého dětství, drsnou šikanou ve škole atd. Nezdá se to, ale ono všechno v našem těle souvisí se vším a opravdu hodně “nemocí” je třeba jen projev nevhodného jídelníčku či nedostatku pohybu,“ dodala Jiráčková, které se podařilo najít balanc a dostat se zpět do formy.

Nyní se opět může chlubit neuvěřitelně vysportovanou figurou a štíhlým pasem. „Vyzkoušela jsem několik typů jídelníčků dle svých intolerancí a našla si, který mi chutná, vyzkoušela jsem i několik osobních trenérů a v podstatě jsem dospěla až do fáze profesionální fitness závodní přípravy. A až ta mi výrazně pomohla,“ dodala česká Barbie. ■