Její míry by jí mohly leckteré dámy závidět: Kateřina Brožová prozradila recept na dokonalou postavu

Kateřina Brožová Foto: Super.cz/archiv Divadla Broadway

V těchto dnech většinou končí v divadlech sezóna a herci se těší na zaslouženou dovolenou. Jestli ji letos stihne i Kateřina Brožová (54), je zatím ve hvězdách. My jsme oblíbenou herečku potkali v Divadle Broadway, kde jí kostymérky odebíraly míry na kostýmy do připravovaného muzikálu Okno mé lásky.

„Budu hrát matku hlavní ženské postavy, zatím mám za sebou čtené zkoušky, režijní zkoušky na jevišti mě čekají až v srpnu. Písničky Olympicu mám ráda a moc se těším,“ sdělila pro Super.cz herečka, která by si měla nechat patentovat svůj recept proti stárnutí. Na otázku, co pro dokonalou postavu dělá, nám odpověděla.

„Já jsem vlastně pořád v pohybu, mám práci kolem domu, chodím na procházky, do lesa, rybařím, v létě houbařím, trávím hodně času u koní. Ale určitě za to mohou i geny. Na zkoušce kostýmů jsme zjistily, že mám už několik let stále stejné míry,“ dozvěděli jsme se dále.

Kromě herecké profese se Kateřina vydala na dráhu producentky a založila si vlastní agenturu Divinus. „Začala jsem produkovat a organizovat, je to pro mě nové a je to docela fuška. Na letní Scéně Občanské plovárny budeme hrát již za pár dní legendární český muzikál Noc na Karlštejně, v roli Elišky se budu opět střídat s Monikou Absolonovou. Poté se s Nocí přesuneme na zámek Mělník, kde uvedeme ještě oblíbené činohry,“ dodala závěrem. ■