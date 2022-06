Její nastávající se ale má: Rita Ora předvedla v bikinách tělo, které je i bez filtrů bez chybičky

Rita Ora se slunila u bazénu v Madridu. Profimedia.cz

Zpěvačka Rita Ora (31) je možná stejně jako svými hity Hot Right Now nebo How We Do Party proslulá provokováním svých fanoušků na sociálních sítích, které s oblibou dráždí fotkami v bikinách. Obvykle přihodí i nějaký ten vylepšující filtr, ale jak je zřejmé z její poslední dovolené ve Španělsku, tahle postava rozhodně žádné ‚vytunění‘ nepotřebuje.