Příprava na roli v novém seriálu ji dost znechutila: Takhle dnes vypadá zpěvačka legendárního hitu z filmu Pearl Harbor

Faith Hill Profimedia.cz

Faith Hill (54) zavítala na slavnostní uvedení streamovací sítě Paramount+ v Británii, které se uskutečnilo v Londýně. Veleúspěšná country zpěvačka, jejíž hit There You'll Be, soundtrack k filmu Pearl Harbor, zná snad každý, vypadá bezvadně a je stále jako proutek.

Na akci zavítala s manželem, neméně slavným country zpěvákem Timem McGrawem, za kterého se provdala před 26 lety.

Oba hrají v seriálu 1883 - prequelu k seriálu Yellowstone s Kevinem Costnerem - v němž ztvárňují manželský pár Jamese a Margaret Duttonovy.

Zpěvačka a herečka nedávno přiznala, že musela trochu vystoupit ze své komfortní zóny, aby v roli působila autenticky. Donutili ji například, aby si přestala holit podpaží, a vzhledově tak seděla do období 19. století.

„Nikdy jsem nechodila na laser, ale asi začnu, ať už to nemusím nikdy řešit. Musím přiznat, že mě to dost znechutilo,“ svěřila kolegyni Courteney Cox ve speciálu Actors on Actors magazínu Variety.

Faith sice proslula víc jako zpěvačka, ale je i talentovanou herečkou. Svůj debut si odbyla už v roce 2004 ve Stepfordských paničkách a úspěch sklidila i za drama Dixieland z roku 2017, kde se blýskla po boku vnučky Elvise Presleyho Riley Keough.

Pak si ale dopřála hereckou pauzu, dokud si nepřečetla scénář k 1883. Ten ji zaujal natolik, že chtěla být součástí projektu. Možná k tomu přispěla i scéna, v níž vrazila facku svému muži Timovi. Ten v pořadu Jimmyho Fallona uvedl, že facka nebyla jen naoko, a nebylo zcela jasné, jestli vtipkoval či nikoliv.

Pravdou ale je, že manželství Tima a Faith je v reálu velmi spokojené. Mají spolu tři krásné dcery Gracie (25), Audrey (20) a Maggie (23).

Připomeňte si úspěšný hit There You'll Be z Pearl Harboru. ■