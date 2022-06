Při vzpomínce na Karla Gotta se rozplakal. Marian Vojtko během vystoupení neudržel slzy

Marian Vojtko Super.cz

"Je to nádherný projekt, těšil jsem se na to dlouho, dva roky to bylo odložené. Zpívaly se nádherné Mistrovy písně. Jsem šťastný. Když zpíváte Karlovy melodie a běží za vámi retrospektiva - fotky a videa Karla, Mistra, kterého jsem miloval celý život, nešlo udržet slzy. Většina z nás plakala," přiznal Super.cz Vojtko.

Ze zaplněné O2 areny byl dojatý. "A on to měl Karel každý koncert a nám se to povede možná dvakrát za život. Bylo to silný," říká zpěvák, který přiznal, že i v zákulisí neustále všichni vzpomínali na Karla Gotta.

"Téma bylo jenom Karel, všichni jsme o něm stále mluvili. Všichni byli zdvořilí a pietní," dodal na tiskové konferenci k opernímu festivalu Mozart na Moravě Vojtko. ■