Elvis by se dmul pýchou! Tři generace Presleyových se sešly v Hollywoodu pohromadě. Jedna vypadala lépe než druhá

Ženy z klanu Presley pěkně pohromadě. Profimedia.cz

Rodina Elvise Presleyho (✝42) se v úterý zapsala do historie. Jeho bývalá žena Priscilla (77), zpěvákova jediná dcera Lisa Marie (54) a její dcera Riley (33), stejně jako dvojčata Harper a Finley (13) se sešly bok po boku na slavnostním ceremoniálu Hand and Footprint Ceremony před hollywoodským filmovým palácem TCL Chinese Theatre, aby otiskly do betonu své dlaně.