Adam Mišík (25) je zamilovaný až po uši. Sbalil krásnou dceru (17) Ivy Kubelkové

Natálie Jirásková chodí s Adamem Mišíkem. Foto: archiv B. Rajské

Vztah je teprve v úplných začátcích, ale oba jsou zamilovaní až po uši. Sám Mišík si zatím podrobnosti nechává pro sebe. „Je to mezi námi dost čerstvé, ale je to fajn. Trvá to mezi námi několik týdnů, to je asi všechno, co bych k tomu řekl,“ prozradil Super.cz Mišík, kterého jsme zastihli zrovna během zkoušky s kapelou.

Poprvé se s ní podle Blesku ukázal na vzpomínkovém koncertu pro Karla Gotta. Adam Mišík má pro krásné dívky slabost. Randil mimo jiné s modelkou Dianou Kratochvílovou, finalistkou Robinsonova ostrova Bárou Mudrochovou nebo vítězkou Miss Czech Republic Denisou Spergerovou (21).

Natálie Jirásková se věnuje studiu a modelingu. Ještě loni prožívala svou první lásku.

„Poprvé jsem to zmínila v létě na přehlídce pro Beatu Rajskou a pořád to trvá,“ říkala Super.cz ještě v listopadu dcera Ivy Kubelkové s tím, že to byl její dlouholetý kamarád, který byl starší než ona. Láska ale nevydržela a Natálie nyní randí s populárním zpěvákem. A ten je, stejně jako její první láska, také starší. Konkrétně o osm let. ■