Martina Zounara a Filipa Blažka po selfíčku v posteli čeká další společná zkušenost. Co plánují?

Martin Zounar Super.cz

Herec Martin Zounar (55) nezkazí žádnou legraci. Teď se rozhodl, že se stane gayem, tedy jen na jevišti, a to v nové vánoční divadelní komedii s názvem O Vánocích budu gay: „Já jsem se domluvil s Filipem Blažkem (48) a ostatními kolegy, že to zkusíme, jaké to je, každopádně titul je to neuvěřitelný," směje se herec