Takhle to celé začalo! První záběry, kdy Jaromír Soukup nadbíhal Agátě Hanychové, jsou tady

INSTINKTY Jaromíra Soukupa Video: Televize Barrandov

Už tam bylo znát, že se Agáta Soukupovi evidentně líbí. Viditelně jí nadbíhal, chválil a zahrnoval ji komplimenty. Agáta mu v pořadu prozradila, že je čerstvě po rozchodu s lékařem Andrejem Nikovem. Poté Soukup hned zjišťoval, jak by případný nový partner měl vypadat.

"Myslel jsem, že už mě nic nepřekvapí. U hostů mám většinou převahu, u vás ji nemám," řekl Agátě zjevně nervózní Soukup.

"Jak by měl vypadat váš partner? Má to být herec? Mně došla slova. Vím, že jste fajn ženská. On někde je," řekl ve svém pořadu šéf televize Barrandov. "Já jen chci, aby se ten člověk usmíval," odpověděla Agáta a Soukup se v tu chvíli rozzářil jako sluníčko. ■