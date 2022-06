Jako teenagerku ji sexualizovali. Selena Gomez promluvila i o 7 let staré nahé fotce

Selena Gomez Profimedia.cz

V rámci diskuze pro The Hollywood Reporter se vrátila i k obalu své desky Revival z roku 2015, na němž byla úplně nahá.

„Udělala jsem ten cover a pak jsem se velmi styděla. Musela jsem ty pocity zpracovat, protože mi došlo, že je to spojené s něčím hlubším, co se dělo. Byla to volba, ze které jsem nebyla úplně šťastná, ale myslím, že jsem udělala to nejlepší, čeho jsem byla schopná, snažila jsem se být sama sebou,“ popisovala Gomez své pocity.

Dle svých slov není „přehnaně sexuální osoba“. „Někdy se ráda cítím sexy, ale to neznamená, že to je pro někoho jiného, chci se tak cítit kvůli sobě.“

Od minulosti se Selena odpoutala a nastavila si hranice, za které nechce jít. „Postupem času jsem převzala kontrolu nad tím, jakým směrem se můj životní příběh bude ubírat, protože v době, kdy jsem vyrůstala, jsem neměla moc na výběr,“ říká.

Gomez je také velmi úspěšnou herečkou, s kariérou začala už v dětském věku. Na kontě má na tři desítky filmů, aktuálně ji mohou fanoušci vídat v komediálním seriálu Jen vraždy v budově na stanici Hulu. ■