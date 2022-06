Partner jí říkával, že nikdy nebude hubená. Britka (27) mu dala kopačky a místo velikosti 50 má dnes 34

Helena Hara Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Helena Hara (27) z hrabství Merseyside vážila 88 kilogramů a nosila velikost oblečení 50. Její tehdejší partner jí prý říkával, že se jí nikdy nepodaří zhubnout, což ji sice nejprve trápilo, ale nakonec přispělo k tomu, že šla do sebe. Dnes je z Heleny fitness influencerka a svému ex pěkně vytřela zrak.

„Došlo mi, že žiji v dost toxickém prostředí. Pořád jsem na Instagramu sledovala fotky štíhlých žen a můj ex mi donekonečna opakoval, že nikdy nezhubnu,“ popsala svůj příběh.

Tehdy jí bylo 21, cpala se fastfoodem a mlsala brambůrky a čokoládu. Rozhodla se, že to změní. Začala hubnout a brát své sociální sítě vážně a sledující jí pomalu přibývali. To se ale jejímu partnerovi nelíbilo.

„Bylo to hodně negativní. Nebyl šťastný a začal pro mě být spíš přítěží. Musela jsem to ukončit,“ přiznala s tím, že byla emocionálním jedlíkem a jednoduše zajídala vztahové problémy.

Pak to šlo ráz na ráz. Helena se vybodla na přítele i nezdravé jídlo a úplně se jí změnil život. Začala denně chodit do posilovny a dnes by nemohla být šťastnější. Z velikosti 50 je dnes 34.

Fitness nadšenkyně si snaží zachovat zdravý přístup k vlastnímu tělu a pomáhá i ostatním ženám, aby se měly rády.

„Dnes chodím do fitka pětkrát nebo šestkrát v týdnu, počítám si kalorie a mám pozitivní a zdravý přístup k životu,“ dodala.

A co na proměnu její ex? „Až do loňského roku mi pořád psal. Obdivoval, jak jsem se změnila,“ přiznala krásná brunetka, která je teď sice single, ale k negativnímu expartnerovi ji to zpátky netáhlo. ■