Janek Ledecký měsíc před kulatinami: Napadlo by vás, že brzy oslaví 60. narozeniny a 40 let na scéně?

Janek Ledecký Super.cz

Málokoho by napadlo, že už za měsíc vstoupí Janek Ledecký (59)do klubu šedesátníků. Je až neuvěřitelné, že zpěvák v červenci oslaví kulaté narozeniny. A to nebude jediný důvod k oslavám. Spolu s tím slaví také 40 let na scéně a 30 let fungování jako sólista.

„Já mám letos 40 let od založení Žentouru, 30 let od zahájení sólové dráhy a šedesát let dohromady. Takže jsem udělal takových šest festivalů, které se jmenují LX tour, říkám, aby se to četlo jako staří Římané,“ svěřil se Janek, kterého jsme potkali na tiskové konferenci muzikálu Vánoční zázrak, který se po letech vrací na jeviště. „Je nové obsazení, mám hroznou radost z toho, koho se povedlo získat. Mám radost z Lucky Vondráčkové a pro mě je obrovské překvapení, že se jim podařilo přemluvit Kubu Koháka,“ řekl zpěvák.

Během léta Janka čeká šňůra koncertů, na kterých bude vystupovat řada dalších hostů. „A završím to já s tím nejlepším, co mě za posledních 40 let potkalo. Takže mě čekají oslavy a bude to velké,“ řekl Super.cz zpěvák, který vypadá fantasticky. Nutno říct, že na to, že brzy oslaví 60. narozeniny, rozhodně nevypadá a do kapsy by rozhodně s přehledem strčil i mladší kolegy. ■