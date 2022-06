Tohle je k nevíře: Manželka vyrýsovaného fotbalisty Lionela Messiho má po třech dětech tělo bohyně

Lionel i jeho žena mají dokonalá těla. Profimedia.cz

Být ženou jednoho z nejlepších fotbalistů světa je už samo o sobě pořádný závazek, který si žádá nějak vypadat... Ale to, jakou postavou oplývá modelka Antonella Roccuzzo jako trojnásobná maminka, je až neuvěřitelné.

Čtyřiatřicetiletá manželka Lionela Messiho předvedla své křivky v tyrkysových bikinách během dovolené na Ibize. Zajímavé je, že dvojice pochází ze stejného argentinského města Rosario a zná se už od dětství. Pár tvoří od roku 2008.

Společnost na luxusní jachtě jim dělal další známý manželský pár ve stejném složení – fotbalista + modelka, a to Cesc Fàbregas a Daniella Semaan. Španělský záložník hrající za klub AS Monaco FC si vyhlédl půvabnou libanonskou modelku v roce 2011, kdy se rozváděla se svým prvním manželem, obchodníkem Eliem Taktoukem, s nímž již měla dvě děti.

Další tři potomky (devítiletou dceru Liu, sedmiletou Capri a pětiletého Leonarda) má nyní právě s o čtrnáct let mladším fotbalistou. To znamená, že dáma v růžových bikinách je dokonce maminkou pěti dětí, což by asi při pohledu na její kondici nikdo netipoval... ■