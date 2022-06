Energie má na rozdávání: Jaroslava Obermaierová oslavila 76. narozeniny. Podívejte se, jak skvěle vypadá

Jaroslava Obermaierová Super.cz

I když by si už dávno mohla užívat zaslouženého důchodu, je stále v jednom kole. Jaroslava Obermaierová (76) už roky natáčí nekonečný seriál Ulice a rok co rok má premiéru na divadelních prknech. Další ji bude čekat za pár měsíců, léto tak chce věnovat odpočinku.

„Léto a jaro, to je moje. Budu teď točit Ulici a užívat si prázdniny, hlavně chci pryč z Prahy,“ řekla Super.cz herečka s tím, že možná bude i příležitost vyrazit k moři. „Už jsem nebyla strašně dlouho, ale mohlo by něco dopadnout,“ prozradila herečka, která bude trávit čas u sebe na chalupě.

Od září ji pak čeká opět divadlo a zkoušení muzikálu Vánoční zázrak, který se po letech vrací na jeviště. Jaroslava Obermaierová bude v představení jediná z původního obsazení. „Je to deset let, a jsem o deset let starší. Moc se těším, protože jsou tady nový a příjemný lidi, takže to bude fajn a lidi to měli moc rádi,“ prozradila herečka, která v dubnu oslavila 76. narozeniny a energie má stále na rozdávání. ■