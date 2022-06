První slova o rozchodu s Jaromírem Soukupem. Co řekla Tereza Mátlová na jeho nový vztah s Agátou Hanychovou?

Tereza Mátlová Super.cz

"Single jsem, není na tom nic tajného," řekla Super.cz Mátlová na tiskové konferenci k připravovanému festivalu Mozart na Moravě.

A co říká na nový vztah svého dnes již bývalého partnera a Agáty Hanychové? "K věcem, které se mě netýkají, se nevyjadřuju. To už jde mimo mě. Ale překvapilo mě to," řekla Super.cz Mátlová.

Mátlová se teď zaměřuje hlavně na dceru Emilku a koncertování. "Já se teď budu soustředit na krásné koncerty a léto. Těším se na práci a dovolenou s Emilkou. Moře a slunce je potřeba, člověk o sebe musí pečovat. Začaly jsme také jezdit na kole, máme další společné cíle, které nás čekají," upřesnila Mátlová, která je po dlouhých letech bez partnera.

"Je to bezvadné, užívám si Emilku, práci, těšíme se na léto a hlavně chceme být zdravé a svěží. V soukromí řeším Emičku, budou ji čekat zkoušky na střední školu a řeším práci. Vesmír mě má rád," uzavřela. ■