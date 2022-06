Krásná herečka odhodila vršek od plavek a pochlubila se svým fešným fotbalistou

Lucía a Nacho tráví první společnou dovolenou na Sardinii. Profimedia.cz

Třiadvacetiletá kráska se objevila například ve filmech Take Back, The Bunny nebo Psychedelic Psychopaths, ale věnuje se rovněž modelingu. Na Instagramu se může pochlubit již 165 tisíci sledujícími, ale po této dovolené, kde to s cudností nikterak nepřehání, to možná bude o poznání víc...

A kdopak je její pohledný partner? Jde o čtyřiadvacetiletého fotbalového záložníka hrajícího za španělský klub Sporting de Gijón. Jejich vztah bude asi poměrně čerstvý, jelikož španělská média o něm začala informovat teprve v dubnu.

Nechme se překvapit, jak to oběma hrdličkám dlouho vydrží, první zatěžkávací zkouškou v podobě dovolené právě procházejí... ■