Hit, který vydala před 37 lety, teď zpěvačce vydělává balíky peněz: Může za to populární seriál, co trhá rekordy

Kate Bush Profimedia.cz

Zpěvačka Kate Bush (63) vydala píseň Running Up That Hill v roce 1985, ovšem minulý měsíc se znovu objevila na předních příčkách světových hitparád. Bush za to vděčí čtvrté řadě seriálu Stranger Things, kde hit plnil celkem zásadní úlohu.

Zpěvačce za posledních pár týdnů píseň vydělala údajně už téměř 30 milionů korun. Na streamovacích sítích ji denně přehrávají miliony posluchačů, zpěvaččiny příjmy tak rostou zhruba o 7 milionů korun týdně.

Kate se navíc díky tomu stala nejstarší zpěvačkou v historii se singlem na prvním místě v britské hitparádě. Sesadila z pomyslného trůnu Cher, která kralovala díky hitu Believe z roku 1998.

„Zakomponování Running Up That Hill do seriálu je jako ochranné světlo - talisman pro Max (jedna z hlavních postav pozn.) - je součástí jejího emocionálního příběhu. Salutuji bratrům Dufferovým (autoři seriálu - pozn.) a děkuji jim, že vnesli mou píseň do životů tolika lidí. Opravdu mě to dojalo,“ nechala se slyšet Bush na svých oficiálních stránkách.

Song Running Up That Hill se v průběhu let dočkal nespočtu coverů. Jedním z nejslavnějších je například verze od skupiny Placebo, která píseň přezpívala v roce 2003. Žádná z předělávek se však netěšila takové přízni jako originál teď, po uvedení ve Stranger Things.

A není to jediný rekord populárního seriálu. První část čtvrté řady Stranger Things se během premiérového víkendu stala nejsledovanějším počinem Netflixu s neuvěřitelnými 286,79 miliony nastreamovaných hodin za víkend. Tvůrci tak překonali předchozí rekord seriálu Bridgertonovi. ■