Alice Bendová ohromila kolegy velkou novinkou. S čím se herečka pochlubila?

Alice Bendová Michaela Feuereislová

Alice Bendová (48) si na prahu léta udělala další radost. Herečka je velkou milovnicí psů a teď se rozhodla, že si pořídí v pořadí již pátou čivavu. Fence se rozhodli dát domov a nyní jí vybírají jméno: „Jmenuji se buď Rózinka nebo Pepinka, ještě se moje nová rodina rozhoduje. Je mi sedm let, jsem holčička čivavy. Jsem strašně hodná, mírná, bystrá, chytrá a vděčná. A jsem už pátá v této mojí nové rodině. Skáčou okolo mě, hladí mě, krmí a už teď milují. A prý mi děkují, že si mohli adoptovat takové zlato,“ prozradila herečka.

Gesto ohromilo třeba i další kolegyni z branže. Herečka Tereza Brodská (54) okamžitě pod příspěvek napsala: „Ty jsi prostě boží!!!"

S ostatními pejsky je prý v pohodě, a tak Alici a její rodině nezbývá než se z nového přírůstku radovat. Je to také perfektní způsob, jak vyplnit čas před letní dovolenou, kdy rodinka odletí do Španělska. Kanárské ostrovy jsou pro herečku a její rodinu druhým domovem, kde tráví čas několikrát do roka. Naposledy kráska byla na Tenerife letos v březnu, kdy své sledující na internetu opět dráždila snímky v plavkách Brzy se tak určitě dočkáme dalších dechberoucích fotek z prosluněného ostrova. ■