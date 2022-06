Nic rozkošnějšího jste neviděli! Takhle krmí z dětské lahvičky své dvouměsíční lvíče Karlos Terminátor Vémola

Karlos Vémola krmí své lvíče z lahvičky. Super.cz

"Jak jsem viděl tu její bílou barvu, chtěl jsem jí pojmenovat Lucka po Lucii Bílé, to mi doma neprošlo. Bude to na mojí ženě. Lela jí říká princezno. V rodném listě má Chiara. Asi to bude Princess, princezna," řekl Super.cz Karlos, který má dvouměsíční lvíče doma, krmí ho z lahvičky a byl by rád, aby do klece za dvouletou Elsou šla co nejpozději.

"Je to moje miminko, doslova. To mi Lela vyčítá, že takhle jsem nekrmil ani naše děti. On to za mě ale nikdo neudělá, chtěl jsem lva, tak se musím starat," usmívá se.

Proč si pořídil druhého lva? "Mám s jednou lvicí starostí až nad hlavu. Jsem ale řádný chovatel, ze zákona nemůžu chovat jednu lvici, lev je párové zvíře. Musíte mít minimálně dva. Do tří let jsem musel pořídit druhou. Není podmínka, aby to byl samec, můžou to být dvě holky. Splnil jsem všechny podmínky k chovu, tak druhou jsem pořídit musel," vysvětluje zápasník MMA.

Klec má dostatečně velkou, aby se tam v budoucnu dvě lvice vešly. Zatím je k sobě nedává. "Holky už se viděly, jen ale přes klec. Doma si chci malou udržet co nejdéle, aby byla skvělá, kontaktní stejně jako Elsa. Od zhruba půl roku budou bydlet spolu. Elsa na princeznu reaguje skvěle. Myslím, že problém to nebude. Jen to musím udělat správně," usmívá se Karlos.

Jak moc nákladné je živit lvici? Informace Terminátora vás překvapí. "Lidé mají mnohem nákladnější koníčky. Víc prochlastají v hospodě. Dospělá lvice sežere tak čtyři kuřata denně, nemusí to být ty nejkvalitnější, když se to pořídí na farmě, vyjde to na šedesát korun za kuře. Maximálně tři stovky denně. To lidé prokouří, propijou nebo projedou v benzínu. Mám doma lva, svůj životní sen, ty tři stovky denně za to stojí. Já navíc barfuju (způsob výživy, který se co nejvíc podobá přirozené stravě zvířete-pozn.), mám sponzora, takže mě to stojí hlavně ten čas od rána do večera," dodal Vémola. ■