Zaoblená Mariah Carey je v 53 letech stále za diblíka ve flitrových mini, ale přítel si ji vedl jako princeznu

Zpěvačka se svým dlouholetým partnerem Bryanem Tanakou Profimedia.cz

Svůj neskonalý obdiv k Mariah Carey (52) projevoval její tanečník, choreograf a později i přítel Bryan Tanaka (39) již v televizním pořadu Mariah’s World, a jak je vidět, zpěvačce se to stále neokoukalo a navzdory všem pochybovačům jsou spolu již sedmým rokem. Brian si svou vytouženou dámu vedl jako princeznu i v pondělí, kdy společně vyrazili v New Yorku do kina.