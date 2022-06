Eda z Mostu je v jednom kole. Co všechno v těchto dnech stíhá herec Michal Isteník?

Michal Isteník Herminapress

Eda ze seriálu Most! neboli herec Michal Isteník (38) jde v poslední době z role do role. Aktuálně běží v kinech film Kdyby radši hořelo, kde s Miroslavem Krobotem nebo Vladimírem Škultétym hrají dobrovolné hasiče na vsi, kteří však řeší úplně jiné problémy než oheň. „Natáčení bylo krásné, po všech stránkách, ať už šlo o štáb, herce, místní ve Chvalnově. Nádherná práce to byla,“ pochvaloval si herec pro Super.cz práci na filmu.