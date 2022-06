Exmilenci Peroutka a Tomešová zase spolu: Úsměvy a dlouhé pohledy, takhle jim to slušelo na jednom jevišti

Milan Peroutka Michaela Feuereislová

Zpěvák Milan Peroutka (32) a jeho kolegyně Míša Tomešová (31) před lety tvořili pár. Herečka a zpěvačka však dala přednost svému kolegovi Romanu Tomešovi, se kterým už pár let žije ve spokojeném manželství a vychovává dva syny. S bývalou ex přítelkyní nějakou dobu nebyl Milan v kontaktu, to se však změnilo.