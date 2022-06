Tak tohle chtělo odvahu! Kaskadér Petr Jákl zavzpomínal na to, jakým nečekaným způsobem sbalil svoji ženu

Petr Jákl FTV Prima

„Šli jsme na jednu večeři, ona mě odmítala, to nevím proč. Možná to bylo tím, že jsem si nevzal na tu večeři peněženku a ona to musela za mě celé zaplatit.“ Popsal kaskadér jejich první rande v show 7 pádů Honzy Dědka.

Nakonec dostal ještě další šanci, ale, světe, div se, sličná blodýnka opět musela placení účtu vyřešit „Já jsem si ale na ty Kanáry zapomněl vzít všechny peníze. Platil to tedy za mě všechno její nejlepší kamarád. Pak jsem se vrátil a pozval jsem ji na večeři a zase jsem tu peněženku zapomněl a dohromady se to stalo třikrát,“ dodal během rozhovoru Petr.

Svou ženu tedy ohromil zajímavým způsobem. Co, milé dámy? Zaujal by vás muž, kdybyste za něj musely třikrát za sebou zaplatit?