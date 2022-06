Nečekaná diagnóza a infarkt ucha: Muzikálový zpěvák skončil v nemocnici

Ondřej Bábor Foto: archiv Divadla Broadway

Herce Ondřeje Bábora pravidelně vídáme na pražských muzikálových scénách. My jsme ho zastihli na tiskové konferenci k muzikálu s hity Janka Ledeckého Vánoční zázrak aneb Sliby se maj plnit o Vánocích.

„V původním nastudování jsem nehrál, takže to pro mě bude premiéra, budu hrát roli Radana, moc se na to těším,“ sdělil pro Super.cz zpěvák, který se od prosince po letech vrací do Divadla Broadway. Herec se s námi také podělil o nedávný zážitek, kvůli kterému musel vyhledat lékařskou pomoc.

„Když jsem odehrál představení muzikálu Láska nebeská, tak mi začalo pískat v uchu. Nepřikládal jsem tomu žádnou větší důležitost, ale druhý den ráno, když jsem si dělal snídani, tak jsem si začal uvědomovat, že je něco v nepořádku. Jako bych měl jedno ucho pod vodou,“ dozvěděli jsme se dále.

„Stále jsem to nijak neřešil, jelikož jsem si myslel, že je ucho třeba zalehlé po noci, ale když jsem si pustil televizi, začalo to být už velmi otravné a nepříjemné. Dokonce jsem zjistil, že moje rovnováha taky není úplně v pohodě,“ popsal zpěvák své problémy se sluchem, kvůli kterým nakonec skončil v nemocnici.

„Navštívil jsem tedy doktora a nakonec skončil na týden v nemocnici, kde mi dávali třikrát denně kapačky s kortikoidy. Když jsem se ptal pana doktora na vysvětlení, o co jde, řekl mi, že by to přirovnal v podstatě k takovému „infarktu“ ucha. Naštěstí už je všechno v pořádku, bez následků, hraji a také zkouším muzikál Okno mé lásky,“ dodal závěrem. ■