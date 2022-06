David Hasselhoff (69) vyvedl krásnou manželku (42): Blondýnka předvedla tělo v mini šatech bez podprsenky

David Hasselhoff s manželkou Hayley Roberts Profimedia.cz

David Hasselhoff (69) vyrazil s manželkou Hayley Roberts (42) do Monte Carla na televizní festival a hned byli středem pozornosti. Mohla za to především Roberts, která vynesla květované mini s hlubokým výstřihem bez podprsenky. Ta by se k modelu ostatně stejně nehodila.