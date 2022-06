Odstartovala Rihanna éru odvážných těhulek? Podívejte, jaký model si oblékla tahle televizní hvězda

Charlotte Crosby Profimedia.cz

Charlotte, jež prozradila, že se jim narodí holčička, zavítala i s Jakem na večírek a jako nastávající maminka vypadala trochu jako Chytrá horákyně ve stylu oblečená/neoblečená. Její broskvově oranžový overal na jedno rameno měl pouze jednu nohavici s návlekem na střevíček, a naopak na druhé straně měla sladěnou rukavici. Outfit přitom odhaloval nejen celou nožku, ale i polovinu zadečku.

Není vyloučeno, že se Charlotte, známá například z reality show Geordie Shore, Just Tattoo of Us nebo z vlastního pořadu The Charlotte Show, zhlédla ve zpěvačce Rihanně, která především v pokročilejším stadiu těhotenství překvapovala jedním odvážným kouskem za druhým. RiRi je nyní pyšnou maminkou již měsíčního chlapečka. ■