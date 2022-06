Našla si budoucího ženicha? Vášnivá Romana ze Svatby na první pohled je zamilovaná až po uši

Romana ze Svatby na první pohled si našla přítele. Foto: TV Nova

Jarda si záhy našel přítelkyni a na ocet nakonec nezůstala ani Romana, které dosud štěstí v lásce moc nepřálo.

„Konečně. Upřímně, po tak dlouhé době jsem ani nedoufala, vlastně jsem tak docela byla smířená s tím, že ne každý přece musí někoho mít, že tady (na světě) třeba pro mě nikdo není, tak takové hluboké myšlenky jsem měla. A vlastně zpátky, když neberu svatby, jsem se dva roky psychicky léčila, a nemohla se najít. A teď, když jsem to nejméně čekala, to přišlo. Kamarád nás představil, a já si říkala, co jako? To fakt asi ne, uběhlo pár dní a my jsme spolu,“ pochlubila se novou láskou Romana, jež je konečně šťastná.

Romana zatím na svém protějšku vidí jen samé superlativy. „Je extrémně šikovný, milý, hodný, není sobecký. Umí být gentleman a je toho podle mě hodně, co se dá vyzdvihnout, ale jsme spolu krátkou dobu na to, abych věděla vše. Zatím mám růžové brýle, tak uvidíme časem,“ napsala Super.cz Romana.

„A víte co? I když každý říká dej tomu čas, nespěchej, já nespěchám, jen si užívám toho pocitu, že mi na někom záleží a jemu záleží na mně, a povím vám, že je to krásné,“ dodala Romana.

Své účasti ve Svatbě na první pohled ale nelituje, ač si v ní ženicha nenašla. „Většina mužů v dnešní době chce jen sex a nechtějí se vázat, což mi přijde škoda, a Svatba byla upřímně skvělá volba,“ říkala nedávno. ■