Někdo by mohl říct, že jsem nevkusná: Podívejte se, čím Míša Tomešová doplnila extravagantní model

Michaela Tomešová Super.cz

S tou si Míša sedla, i co se vkusu týče, obě ho mají dost excentrický a svérázný. "Někdo by mohl říct i to, že jsem nevkusná. Ale Debbie styl se mi moc líbí. Je extravagantní, hravý a sexy. Ale zároveň jsou ty věci pohodlné, což je velká výhoda," řekla Super.cz Tomešová.

Pokud jde o extravaganci, herečka nás překvapila tím, že si ozdobila i tvář. Kamínek pod nosem ale nebyl piercing, i když to tak vypadalo.

"To jsem si jen z legrace nalepila, když jsem si hrála se syny. Chlapečci mě dozdobili, chtěli mít krásnou maminku," smála se. "Je pravda, že mě vždycky chválí, když někam jdu, protože doma mě znají jen v teplácích a odlíčenou, a když odcházím, koukají, že jsem úplně někdo jiný," dodala Míša. ■