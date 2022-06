Zuzana Bubílková (70) má energii v genech: Neuvěříte, co si její maminka (91) přála k narozeninám

Zuzana Bubílková Super.cz

Jednou vystupuje pro seniory v lázních, pak se objeví mezi finalisty soutěže Muž roku. Moderátorka Zuzana Bubílková (70) se cítí dobře mezi jakoukoli věkovou kategorií i díky tomu, že v duši je stále mladá. "Ráda to střídám," řekla Super.cz.

"Myslím, že byl velký problém, když kvůli covidu byla ta starší generace odloučená od těch mladých. Proto se snažím, aby se mi to nestalo," svěřila moderátorka, která je velmi aktivní i na sociálních sítích. "Nutí mě k tomu i to, že spolupracuji s médii a spousta věcí už se řeší online," vysvětlila.

Touhu nezaostávat v moderních technologiích mají v rodině. "Mojí mamince je jednadevadesát a k narozeninám chtěla skener ke svému počítači, aby nemusela chodit po úřadech a všechno posílala elektornicky. Opravdu se to naučila," vyprávěla. Když vybírala finalisty do soutěže Muž roku, zajímaly i ji i jejich instagramové účty. "Tedy jenom těch, co mě zaujmou nejen souměrnou postavou, ale i tím, že z nich něco vyzařuje," upřesnila. ■