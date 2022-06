Letošní nejkrásnější teenagerky Česka: Vítězku Dívky roku znáte i ze SuperStar

Deset finalistek soutěže Dívka roku Foto: archiv Dívka roku

Dívky ve věku 13 až 15 let soutěžily ve čtyřech disciplínách: rozhovor, volná disciplína, pohybová disciplína a přehlídka v šatech. V porotě usedli zpěváci Milan Peroutka (32) a Julián Záhorovský nebo Dívka roku 2020 a semifinalistka Česko Slovenské SuperStar 2021 Valerie Kaňová.

„Dívka roku mi otevřela nové dveře, díky kterým jsem se mohla posunout dál. Tato soutěž je nádherná zkušenost pro všechny holky a jsem moc ráda, že mě tenkrát mamka přihlásila,“ uvedla Valerie, kterou známe pod přezdívkou vali_angel.

„Stále největší novinkou od finále Dívka roku 2020 je moje cesta v SuperStar. Tam jsem se chtěla přihlásit už od malička a nikdy by mě nenapadlo, že se dostanu do semifinále, tedy do top 20. Hned po semifinále jsem vydala svůj čtvrtý singl První pusa, takže jsem nebyla smutná, protože se řídím pravidlem: Když něco končí, něco nového začíná,” míní Valerie.

Dívka roku by měla být charismatická, talentovaná a nepostrádat smysl pro humor. Soutěž je výchovná a charitativní. "Snažíme se dívky naučit dobrému vystupování ve společnosti. Je to takový odrazový můstek pro dívky, které se chtějí uplatnit ve světě showbyznysu, herectví či získat větší sebedůvěru a sebevědomí," uvedla organizátorka Kristýna Sklenářová.

Soutěž již desátým rokem spolupracuje s Nadačním fondem Krtek, který pomáhá dětským onkologickým pacientům. Výtěžek z finálového večera bude darován Nadačnímu fondu na projekt Domácí péče. ■