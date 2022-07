Díky nemoci si modelka Karolína Mališová uvědomila, jak se má ráda. Teď se rozhodla splnit si sen

Karolína Mališová Super.cz

„Já teda úplně upřímně musím říct, že ta alopecie mi s tím pomohla. Dříve jsem se cítila dobře na 100 procent a pak to šlo dolů na deset, kdy jsem měla problém to nějak přijmout. Tak jsem se znovu učila mít se ráda a přijmout i to, že kdybych byla bez vlasů, tak by to bylo dobrý, protože by mohlo být daleko hůř, protože jsou horší nemoci. Je to i tím věkem a člověk se posouvá jiným směrem,“ přiznala kráska.

Toho, že Karolína alespoň teď porazila alopecii, docílila i zdravým životním stylem, dobrým psychickým nastavením a také tím, že se má na co těšit. Splní si totiž velký cestovatelský sen. „Mám v plánu s přítelem dovolenou na Maledivách. Pokud tedy všechno klapne, tak poletíme na Maledivy. Tam se moc těším, protože jsme si to oba tak nějak vysnili a myslím si, že to bude fajn.“ Neskrývala Karolína své nadšení během rozhovoru pro Super.cz. ■