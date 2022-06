Modelce Karolíně Mališové se prozatím podařilo zastavit alopecii. Názory ostatních už neřeší

Karolína Mališová Super.cz

Je to rok, co modelka Karolína Mališová (25) vyšla na veřejnost s pravdou. Blonďatá kráska se přiznala, že trpí alopecií, tedy vypadáváním vlasů a ochlupení. Nemoc, kvůli které ztrácela trsy vlasů, se ale může kdykoliv vrátit. Aktuálně je to prý na dobré cestě.

„Já to musím zaklepat, protože to vypadá, že je to v pořádku. Občas to zlobí, není to úplně zaléčené, protože alopecie nezmizí nikdy, ale momentálně jsem šťastná tak, jak to je,“ svěřila se Super.cz.

Aby se onemocnění rychle nevrátilo, nesmí kráska zanedbávat zdravý životní styl. „Samozřejmě některé nedostatky tam jsou, to vidíme každá ženská na sobě. Momentálně se tedy snažím a hlídám si stravu před létem, aby to v těch plavkách taky dobře vypadalo," smála se kráska.

Sama přiznává, že čím je starší, má se čím dál radši. Jako modelka vždy řešila především to, jak vypadá. Dnes jí nedělá problém zveřejnit nějakou méně lichotivou fotku na sociální síti. „Jedna doba byla taková, že byla plná filtrů. Člověk pořád používal super zkrášlující filtry, ale já jsem to úplně přestala používat a vlastně se sama sobě víc líbím,“ dodala během rozhovoru Karolína Mališová. ■