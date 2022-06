Martin Pechlát jako táta v nesnázích. Tři dcery mu obrátí život vzhůru nohama

Martin Pechlát se svými seriálovými dcerami TV Nova

Herec Martin Pechlát (47) se představí v novém seriálu Táta v nesnázích. Jeho postava Petra Hory zasvětí život výchově tří dcer, a když už holky žijí své vlastní životy a vypadá to, že i on ten svůj bude moci dát dohromady, osudy dcer se zvrtnou a všechny se znovu nastěhují k tátovi.

„Jak už samotný název napovídá, středobodem příběhu bude má postava Petra jako otce, který je sám na výchovu svých tří dcer, protože se jeho manželka rozhodla věnovat kariéře. Mám v seriálu takovou ‚tátomámovskou' roli. Zároveň je to i o Petrově další fázi života, kdy dcery jsou dospělé a mají své životní peripetie. No a tatínek ty peripetie teď zažívá také,“ popsal Pechlát postavu. Seriál budou diváci na obrazovkách vídat od září.

Pod dohledem svých dcer bude Petr hledat novou partnerku, zamilovávat se i prožívat zklamání. K tomu bude řešit i milostné strasti svých ratolestí.

„Každá z dcer má svůj soukromý život. A Petrovi se samozřejmě jejich šamstři nelíbí – a já jsem jeden z nich,“ říká představitel další postavy, Romana, Bořek Slezáček (55).

„Myslím, že má postava Romana má problém s tím, že stárne a není ochoten to přijmout. Má pocit, že mu vše utíká mezi prsty a musí ještě urvat, co se dá,“ popsal roli. „Musím přiznat, že líp se mi hrají padouši a záporné postavy. A tenhle Roman není záporná postava, jakkoli by se mu dalo pár věcí vyčíst. Je to pro mě trochu proti úkol.“

Zmíněné dcery si zahrají Agáta Červinková, Štěpánka Fingerhutová a Veronika Divišová, exmanželku hlavního hrdiny ztvární Jitka Schneiderová. ■