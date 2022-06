Hvězda hanbatých snímků z 80. let Samantha Fox se vdala, muže ale nečekejte: Obě nevěsty oblékly bílé šaty se závojem

Samantha Fox se v sobotu vdala. Foto: Super.cz/ Profimedia.cz

Jedna z nejslavnějších pin-up modelek a hvězda třetí strany deníku The Sun, nyní zpěvačka Samantha Fox (56), se v sobotu vdala. Za ženu si vzala manažerku Lindu Olsen.

Přestože byla Fox v průběhu své fotomodelingové kariéry snem mnoha mužů, sama dala přednost ženám. O její orientaci se vedly spekulace už od 90. let, coming out učinila v roce 2003. Tehdy zároveň přiznala vztahu se svou tehdejší manažerkou Myrou Stratton. Byly spolu do její smrti v roce 2015. S Olsen je ve vztahu od roku 2016.

Svatba se konala v sobotu ve vesnici Epping Forest v Essexu, kam zpěvačka dorazila v bílém taxíku ozdobeném květy. Obě nevěsty měly dlouhé bílé šaty se závojem a na místo dorazily v bílých autech s nápisem Sam a Linda se berou. Na střípky z komorní svatby se podívejte na fotkách pod článkem. ■