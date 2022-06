Poznáte Čočkina z Mostu? Takhle herec vypadá úplně plešatý

Vladimír Škultéty ve filmu Kdyby radši hořelo Foto: Bontonfilm

Michala Isteníka (38) i Vladimíra Škultétyho (40) televizní diváci znají z populárního seriálu Most!, v němž si zahráli pivaře Edu a Čočkina. Herci se teď znovu sešli v hospodě čtvrté cenové skupiny. V nové filmové komedii Kdyby radši hořelo, která minulý týden vstoupila do kin, ztvárňují členy dobrovolného hasičského sboru na vsi.

Na rozdíl od dobrosrdečné postavy Michala Isteníka se postava Vladimíra Škultétyho vyzná, ví, jak to na světě chodí, a kamarádovi udílí cenné rady. Tedy alespoň on to tak vnímá... „Hraju Jarina, chlápka, který má úplně jasno v tom, jak to na světě chodí. Za všechno můžou vlády a korporace a nejúčinnější zbraní proti chemtrails je ocet,“ popisuje Škultéty, kterého možná na první dobrou nepoznáte, ve filmu je totiž úplně plešatý.

„Masku vymyslela maskérka, která je moje velmi dobrá kamarádka. Když přišla s tímhle nápadem, měl jsem velkou radost, je skvělé, když herec může měnit svůj vzhled, baví mě to,“ řekl. „Hlava se musela holit a pleš pak barvit každý den a trvalo to vždy asi hodinu,“ popsal zrod své postavy.

Setkání zmíněných herců bylo setkáním starých kamarádů. „Michal je naprostej zlaťák po lidské rovině, i když se moc často nevídáme, je pro mě opravdu blízký přítel. Kromě vtipkování a vzájemného popichování se s ním dá mluvit i o závažných životních trablech. A hlavně, aniž bych mu chtěl mazat med kolem huby, je to jeden z nejtalentovanějších herců a jsem rád, že je často obsazovaný. Jen houšť! Hrát s ním je velká škola a zároveň neskutečná sranda. Doporučuju,“ vysekl Škultéty poklonu Isteníkovi. ■