Další hvězdný rozchod! Lorelai z Gilmorek je single. S tímto mužem strávila dlouhých 10 let

Randit spolu Graham a Krause začali během natáčení seriálu Famílie, v němž ztvárnili sourozence Adama a Sarah. „Jakmile jsme se dali dohromady, bylo to jasné. On chtěl mě, já jeho. Pomohlo mi to pochopit život, jak se věci dějí. A to zcela náhodně,“ uvedla o začátcích vztahu herečka.

V době lockdownu partneři strávili dlouhých pět měsíců odděleně. Herečka kvůli práci v Kanadě, její partner v USA. „Normálně by to byly dvě hodiny letu a jela bych na víkend domů. Ale tehdy to nešlo, takže jsme byli skoro pět měsíců od sebe, což se nikdy předtím nestalo,“ popsala s tím, že návrat do normálu byl složitější.

Společné potomky neměli, Lauren je bezdětná, Peter má ze vztahu s Christine King dvacetiletého syna. ■