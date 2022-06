Za čtvrt roku porodí druhého syna. Tentokrát chce sestra Patrika Schicka rodit do vody

Schicková uvažuje o alternativním porodu. Super.cz

Za tři měsíce přivede Kristýna Schicková na svět svého druhého potomka. První porod syna Elliota proběhl tradičním způsobem. Je to v plánu i u druhého miminka?

„Musím se přiznat, že jsem na tom dost intenzivně přemýšlela. Vyzkoušela jsem spontánní přirozený porod. Teď bych chtěla vyzkoušet porod do vody. Budu si o tom ještě zjišťovat nějaké informace, budu si hledat kliniky, kde se to provádí. Nebránila bych se tomu, chtěla bych si to vyzkoušet,“ svěřila se nám na přehlídce Natali Ruden (52).

Ve svém okolí má Kristýna mnoho vrstevnic, které se staly také maminkami. Zatím ale žádná z nich nevolila alternativní cestu narození miminka. „Třeba budu průkopnicí já a bude to špica,“ smála se Kristýna Schicková. ■